ВЦИОМ выяснил, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян

25% опрошенных заявили, что хорошо осведомлены об оспе обезьян. 60% подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% респондентов впервые услышали про это во время участия в опросе.

Распространение оспы обезьян до эпидемии маловероятна, так как к этому нет предпосылок, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом эпидемия оспы обезьян возможна, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

