ВЦИОМ выяснил, сколько россиян боятся заболеть оспой обезьян

Каждый пятый гражданин России опасается, что может заболеть оспой обезьян, а треть беспокоятся, что могут заразиться близкие, говорится в опросе «ВЦИОМ-Спутник».

Обезьянья оспа: будет ли новая пандемия?

25% опрошенных заявили, что хорошо осведомлены об оспе обезьян. 60% подробностей не знают, но что-то слышали про оспу в Европе, а 15% респондентов впервые услышали про это во время участия в опросе.

Распространение оспы обезьян до эпидемии маловероятна, так как к этому нет предпосылок, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При этом эпидемия оспы обезьян возможна, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

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