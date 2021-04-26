«Вторая грудь – бесплатно». Правозащитник рассказал о бездушной рекламе в онкологии

Надо отказаться от рыночной психологии в здравоохранении, заявил президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский в пресс-центре НСН.

«Наше здравоохранение погружено в рынок. И наш Минздрав, к сожалению, пока не отказался от такой парадигмы. Я бы сказал, что первое – это нужно выполнить 41 статью конституции, которая говорит, что в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения помощь оказывается бесплатно. Нужно хотя бы убрать кассы. Отсюда рыночная психология и у врача, и у учреждения, и маркетинговые всякие штуки. Меня больше всего потрясают такие вещи вторая грудь – бесплатно. Это онкологический маркетинговый ход. Понимаете, то есть типа мы одну грудь прооперируем, а вторая бесплатно. Страшно просто», - возмутился Саверский.

Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания.

