«Вторая грудь – бесплатно». Правозащитник рассказал о бездушной рекламе в онкологии
Правозащитник Александр Саверский рассказал о своем отношении к маркетинговым ходам в медицине
Надо отказаться от рыночной психологии в здравоохранении, заявил президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский в пресс-центре НСН.
«Наше здравоохранение погружено в рынок. И наш Минздрав, к сожалению, пока не отказался от такой парадигмы. Я бы сказал, что первое – это нужно выполнить 41 статью конституции, которая говорит, что в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения помощь оказывается бесплатно. Нужно хотя бы убрать кассы. Отсюда рыночная психология и у врача, и у учреждения, и маркетинговые всякие штуки. Меня больше всего потрясают такие вещи вторая грудь – бесплатно. Это онкологический маркетинговый ход. Понимаете, то есть типа мы одну грудь прооперируем, а вторая бесплатно. Страшно просто», - возмутился Саверский.
Ранее ведущий онколог клиники «Медицина 24/7» Вадим Гутник в эфире НСН рассказал о факторах, провоцирующих онкологические заболевания.
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