Диетолог предупредила, к каким последствиям приводит овощная диета
Марият Мухина напомнила НСН, что диета только из овощей приводит к проблемам с сердцем, судорогам, саркопении и остеопорозу.
«Белковое голодание» или «скрытое голодание» может наблюдаться не только у малообеспеченных людей, кто не может себе позволить дорогие продукты, но и у тех, кто намеренно выбрал путь отказа от мяса и белковой еды. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Люди в трудном материальном положении, а также те, кто имеет транспортные ограничения или сильную занятость, могут испытывать «скрытый голод», пишут «Известия». Основным фактором считают высокие цены на продукты. Еда может утолять голод, но при этом не покрывать потребности в отдельных витаминах и минеральных веществах. Мухина раскрыла, что такое случается и с обеспеченными людьми.
«Скрытое голодание», или то же самое «белковое голодание» бывает и у всех этих блогеров, у всевозможных веганов, вегетарианцев. Поэтому, например, овощи и злаки — это хорошо, но в меру. Важно помнить, что фосфатная и белковая буферная система организма может слетать. Щелочная нагрузка из-за избытка овощей дает толчок росту патогенных микроорганизмов и вирусов. У нас умерло уже очень много блогеров, которые все это пропагандировали. В итоге те, кто пошел по пути орторексии (одержимость идеей здорового питания. – Прим. НСН), не доживали до 30 лет. В условиях гиперкальциемии происходит сдвиг электролитного баланса, и даже может развиваться почечная недостаточность. Также возникает нарушение обмена кальция вплоть до остеопороза. Соответственно, «белковое голодание» будет сопровождаться саркопенией — это уменьшение мышц в организме», — рассказала она.
При этом Мухина отметила, что может страдать сердце, а также будут развиваться и другие очень серьезные симптомы.
«Также страдает сердечная мышца, это может привести к миокардиопатии. Сердечная мышца буквально превратится в тряпку и не будет выполнять свою сократительную функцию. Также это риск обезвоживания и сгущения крови, риск тромбов. Может развиваться аритмия, мышечная слабость, судороги, спутанность сознания» — уточнила она.
Ранее Мухина раскрыла НСН, какие полезные блюда можно сделать из кабачка. Среди них: вафли, варенье и зефир.
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