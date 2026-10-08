«Скрытое голодание», или то же самое «белковое голодание» бывает и у всех этих блогеров, у всевозможных веганов, вегетарианцев. Поэтому, например, овощи и злаки — это хорошо, но в меру. Важно помнить, что фосфатная и белковая буферная система организма может слетать. Щелочная нагрузка из-за избытка овощей дает толчок росту патогенных микроорганизмов и вирусов. У нас умерло уже очень много блогеров, которые все это пропагандировали. В итоге те, кто пошел по пути орторексии (одержимость идеей здорового питания. – Прим. НСН), не доживали до 30 лет. В условиях гиперкальциемии происходит сдвиг электролитного баланса, и даже может развиваться почечная недостаточность. Также возникает нарушение обмена кальция вплоть до остеопороза. Соответственно, «белковое голодание» будет сопровождаться саркопенией — это уменьшение мышц в организме», — рассказала она.

При этом Мухина отметила, что может страдать сердце, а также будут развиваться и другие очень серьезные симптомы.

«Также страдает сердечная мышца, это может привести к миокардиопатии. Сердечная мышца буквально превратится в тряпку и не будет выполнять свою сократительную функцию. Также это риск обезвоживания и сгущения крови, риск тромбов. Может развиваться аритмия, мышечная слабость, судороги, спутанность сознания» — уточнила она.

Ранее Мухина раскрыла НСН, какие полезные блюда можно сделать из кабачка. Среди них: вафли, варенье и зефир.

