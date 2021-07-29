Все актеры Netflix должны привиться от коронавируса

Netflix стала первой студией в Голливуде, которая ввела такие правила на фоне эпидемии COVID-19. По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, которые уже снимаются в фильмах и сериалах.

По последним данным, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 млн, скончались более 611 тысяч человек.

