Все актеры Netflix должны привиться от коронавируса
Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров, снимающихся в проектах компании, а также для контактирующих с ними на съемочных площадках, пишет Deadline.
Netflix стала первой студией в Голливуде, которая ввела такие правила на фоне эпидемии COVID-19. По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, которые уже снимаются в фильмах и сериалах.
По последним данным, в США число зараженных коронавирусом составляет более 34,6 млн, скончались более 611 тысяч человек.
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