Осудивший видеосервисы Спилберг заключил контракт с Netflix

Кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners заключила с Netflix соглашение, согласно которому будет снимать для стримингового гиганта не менее двух полнометражных фильмов в год.

Проекты будет финансировать Netflix независимо от того, выступает Спилберг в них режиссером или продюсером.

Ранее Стивен Спилберг негативно отзывался о фильмах, которые выпускают видеосервисы, и призывал отказывать им в выдвижении не премию «Оскар», если они не выходили в кинотеатральный прокат.

Компания Amblin Partners и Netflix уже сотрудничали.Картина Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» изначально создавалась для компании Paramount Pictures, но была продана Netflix из-за пандемии коронавируса. Лента получила шесть номинаций на премию «Оскар», но в итоге и не взяла ни одной статуэтки.



