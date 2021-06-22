Осудивший видеосервисы Спилберг заключил контракт с Netflix
Кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners заключила с Netflix соглашение, согласно которому будет снимать для стримингового гиганта не менее двух полнометражных фильмов в год.
Проекты будет финансировать Netflix независимо от того, выступает Спилберг в них режиссером или продюсером.
Ранее Стивен Спилберг негативно отзывался о фильмах, которые выпускают видеосервисы, и призывал отказывать им в выдвижении не премию «Оскар», если они не выходили в кинотеатральный прокат.
Компания Amblin Partners и Netflix уже сотрудничали.Картина Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» изначально создавалась для компании Paramount Pictures, но была продана Netflix из-за пандемии коронавируса. Лента получила шесть номинаций на премию «Оскар», но в итоге и не взяла ни одной статуэтки.
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