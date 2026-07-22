«Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы

Особую угрозу представляют молодые поганки с приятным запахом, поскольку половины одной шляпки достаточно для гибели взрослого человека. Чаще всего эти опасные грибы встречается в южных регионах России, а также в Калужской, Тульской и Воронежской областях.

Аналогичные смертельные токсины содержит галерина окаймленная, которая выглядит как безобидный рыжевато-коричневый гриб с тонкой ножкой и гладкой шляпкой диаметром от 2 до 4 сантиметров.

К числу коварных видов миколог также отнес вонючий и белый мухоморы, содержащие сильный яд. Особую опасность представляет паутинник оранжево-красный, поскольку признаки отравления им проявляются лишь через две или три недели. К моменту появления симптомов поражение почек уже становится необратимым, что делает своевременную медицинскую помощь не эффективной.

Миколог Михаил Вишневский в разговоре с НСН ранее рассказал, когда в России стартует основной грибной сезон.

