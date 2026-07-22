«Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы
Бледную поганку легко спутать с обычным съедобным грибом, а ее употребление грозит смертельным исходом даже в минимальных дозах. Об этом NEWS.ru рассказал миколог Дмитрий Тихомиров, предупредив о высокой опасности этого вида.
По словам эксперта по грибам, данный вид является абсолютным лидером по количеству летальных исходов. Симптомы интоксикации могут проявиться уже через час, но наиболее тяжелые последствия для почек и печени наступают спустя от 6 до 12 часов.
Особую угрозу представляют молодые поганки с приятным запахом, поскольку половины одной шляпки достаточно для гибели взрослого человека. Чаще всего эти опасные грибы встречается в южных регионах России, а также в Калужской, Тульской и Воронежской областях.
Аналогичные смертельные токсины содержит галерина окаймленная, которая выглядит как безобидный рыжевато-коричневый гриб с тонкой ножкой и гладкой шляпкой диаметром от 2 до 4 сантиметров.
К числу коварных видов миколог также отнес вонючий и белый мухоморы, содержащие сильный яд. Особую опасность представляет паутинник оранжево-красный, поскольку признаки отравления им проявляются лишь через две или три недели. К моменту появления симптомов поражение почек уже становится необратимым, что делает своевременную медицинскую помощь не эффективной.
Миколог Михаил Вишневский в разговоре с НСН ранее рассказал, когда в России стартует основной грибной сезон.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии
- Доступные, но опасные: Почему не стоит пересаживаться с бензинового авто на газомоторное
- «Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы
- Не говори «гоп»: Ярослав Нилов подтвердил уход из Госдумы
- Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров
- Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой
- Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука
- Дефицит неизбежен: Как Россия заработает на «перекрытии» Красного моря
- В России раскрыли судьбу Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
- ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного