«Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы

Бледную поганку легко спутать с обычным съедобным грибом, а ее употребление грозит смертельным исходом даже в минимальных дозах. Об этом NEWS.ru рассказал миколог Дмитрий Тихомиров, предупредив о высокой опасности этого вида.

По словам эксперта по грибам, данный вид является абсолютным лидером по количеству летальных исходов. Симптомы интоксикации могут проявиться уже через час, но наиболее тяжелые последствия для почек и печени наступают спустя от 6 до 12 часов.

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Особую угрозу представляют молодые поганки с приятным запахом, поскольку половины одной шляпки достаточно для гибели взрослого человека. Чаще всего эти опасные грибы встречается в южных регионах России, а также в Калужской, Тульской и Воронежской областях.

Аналогичные смертельные токсины содержит галерина окаймленная, которая выглядит как безобидный рыжевато-коричневый гриб с тонкой ножкой и гладкой шляпкой диаметром от 2 до 4 сантиметров.

К числу коварных видов миколог также отнес вонючий и белый мухоморы, содержащие сильный яд. Особую опасность представляет паутинник оранжево-красный, поскольку признаки отравления им проявляются лишь через две или три недели. К моменту появления симптомов поражение почек уже становится необратимым, что делает своевременную медицинскую помощь не эффективной.

Миколог Михаил Вишневский в разговоре с НСН ранее рассказал, когда в России стартует основной грибной сезон.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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