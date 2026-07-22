В России годовая инфляция ускорилась до 5,84%

Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля ускорилась до 5,84% по сравнению с показателем 5,62% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные обзора о текущей ценовой ситуации, подготовленного Министерством экономического развития, сообщает RT.

По информации Росстата, за период с 14 по 20 июля темпы роста потребительских цен составили 0,17%. С начала текущего года общий уровень цен в стране увеличился на 4,36%.

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В сегменте продовольственных товаров за неделю зафиксирован рост на 0,11%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 1%, а остальные продукты питания подорожали на 0,21%. В секторе непродовольственных товаров цены увеличились на 0,35%, а в сфере наблюдаемых услуг рост составил 0,06%.

Между тем инфляционные ожидания россиян подскочили до максимума с 2022 года, во многом из-за проблем на топливном рынке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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