В России годовая инфляция ускорилась до 5,84%

Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля ускорилась до 5,84% по сравнению с показателем 5,62% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные обзора о текущей ценовой ситуации, подготовленного Министерством экономического развития, сообщает RT.

По информации Росстата, за период с 14 по 20 июля темпы роста потребительских цен составили 0,17%. С начала текущего года общий уровень цен в стране увеличился на 4,36%.