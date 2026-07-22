Незаконные задержания российских дипломатов, угрозы и остановки диптранспорта со стороны полиции и пограничников Молдавии происходят по указке западных стран. Об этом RT заявил российский посол в республике Олег Озеров.

По мнению дипломата, подобные провокационные действия целенаправленно направлены на полный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом. Он подчеркнул, что за всеми последними инцидентами в отношении сотрудников посольства стоит Служба информации и безопасности Республики Молдова.