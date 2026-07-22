Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии

Незаконные задержания российских дипломатов, угрозы и остановки диптранспорта со стороны полиции и пограничников Молдавии происходят по указке западных стран. Об этом RT заявил российский посол в республике Олег Озеров.

По мнению дипломата, подобные провокационные действия целенаправленно направлены на полный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом. Он подчеркнул, что за всеми последними инцидентами в отношении сотрудников посольства стоит Служба информации и безопасности Республики Молдова.

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Озеров также напомнил о фундаментальном правиле дипломатии, согласно которому прекращение действия Венской конвенции неизбежно влечет за собой ответные меры со другой стороны.

Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН подчеркнул, что отвечать на русофобские провокации ниже достоинства больших государств, поэтому РФ не будет обращаться с дипломатами Молдавии неподобающим образом.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
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