Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии
Незаконные задержания российских дипломатов, угрозы и остановки диптранспорта со стороны полиции и пограничников Молдавии происходят по указке западных стран. Об этом RT заявил российский посол в республике Олег Озеров.
По мнению дипломата, подобные провокационные действия целенаправленно направлены на полный разрыв дипломатических отношений между Москвой и Кишиневом. Он подчеркнул, что за всеми последними инцидентами в отношении сотрудников посольства стоит Служба информации и безопасности Республики Молдова.
Озеров также напомнил о фундаментальном правиле дипломатии, согласно которому прекращение действия Венской конвенции неизбежно влечет за собой ответные меры со другой стороны.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН подчеркнул, что отвечать на русофобские провокации ниже достоинства больших государств, поэтому РФ не будет обращаться с дипломатами Молдавии неподобающим образом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии
- Доступные, но опасные: Почему не стоит пересаживаться с бензинового авто на газомоторное
- «Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы
- Не говори «гоп»: Ярослав Нилов подтвердил уход из Госдумы
- Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров
- Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой
- Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука
- Дефицит неизбежен: Как Россия заработает на «перекрытии» Красного моря
- В России раскрыли судьбу Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
- ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного