Один из самых публичных депутатов Госдумы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с НСН, что не будет переизбираться в новый созыв. Он косвенно подтвердил, что намерен перейти на госслужбу, а также выразил сожаление, что не удалось принять законопроект об агрессивном вождении.

Ранее сегодня о том, что Ярослав Нилов не будет избираться в Госдуму очередного созыва, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что «многие министерства должны за него бороться».

«Все сроки выдвижения уже прошли, я действительно не выдвигался, но я продолжаю исполнять полномочия депутата до начала работы следующей Госдумы. Ежедневно мне поступает большое количество обращений от избирателей. В аппарате комитета мы отрабатываем и готовим для рассмотрения уже следующей Госдумой поступающие проекты законов. Пока не передам дела новому председателю комитета, буду полноценно исполнять обязанности, чтобы все произошло бесшовно», - заявил Нилов.

Однако Нилов отказался комментировать подробности своего возможного перехода на госслужбу.

«Я человек суеверный, пока по этому поводу никаких комментариев не даю. Есть хорошая пословица: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». Поэтому время покажет и все расставит на свои места», - сказал депутат.