Не говори «гоп»: Ярослав Нилов подтвердил уход из Госдумы
Депутат заявил НСН, что не пойдет в Госдуму очередного созыва, и не стал опровергать, что может получить пост в одном из министерств.
Один из самых публичных депутатов Госдумы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с НСН, что не будет переизбираться в новый созыв. Он косвенно подтвердил, что намерен перейти на госслужбу, а также выразил сожаление, что не удалось принять законопроект об агрессивном вождении.
Ранее сегодня о том, что Ярослав Нилов не будет избираться в Госдуму очередного созыва, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, отметив, что «многие министерства должны за него бороться».
«Все сроки выдвижения уже прошли, я действительно не выдвигался, но я продолжаю исполнять полномочия депутата до начала работы следующей Госдумы. Ежедневно мне поступает большое количество обращений от избирателей. В аппарате комитета мы отрабатываем и готовим для рассмотрения уже следующей Госдумой поступающие проекты законов. Пока не передам дела новому председателю комитета, буду полноценно исполнять обязанности, чтобы все произошло бесшовно», - заявил Нилов.
Однако Нилов отказался комментировать подробности своего возможного перехода на госслужбу.
«Я человек суеверный, пока по этому поводу никаких комментариев не даю. Есть хорошая пословица: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». Поэтому время покажет и все расставит на свои места», - сказал депутат.
За время работы в Госдуме Нилов стал одним из самых узнаваемых депутатов в социально-трудовой повестке. По его словам, обсуждение проблем в СМИ и формирование общественного мнения почти всегда помогают в продвижении законодательных инициатив.
«Помогает формирование общественного мнения и педалирование темы в информационном пространстве. Например, мой закон о черных списках пассажиров-дебоширов на борту самолета, который работает уже несколько лет. Впервые я внес его в Госдуму в 2012 году, год спустя он прошел первое чтение и долго лежал без движения. Но комментирование и подсвечивание мною драк, конфликтов, которые постоянно происходили в самолетах, помогло выйти на решение о полном принятии этого законопроекта. То же касается и других тем, когда постоянное обсуждение темы приводит к принятию политического решения. К примеру, законопроект об ответственности за агрессивное вождение на дорогах пока прошел только первое чтение. Но такие нормы давно действуют в разных странах мира», - пояснил Нилов.
Появление бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова в качестве кандидата в Госдуму от «Справедливой России» вызывает различные подозрения, рассказал ранее НСН экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посол РФ заявил о незаконных задержаниях дипломатов в Молдавии
- Доступные, но опасные: Почему не стоит пересаживаться с бензинового авто на газомоторное
- «Врачи уже не помогут»: Миколог перечислил смертельно опасные грибы
- Не говори «гоп»: Ярослав Нилов подтвердил уход из Госдумы
- Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров
- Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой
- Писательница Донцова рассказала о нападении собаки на ее 7-летнего внука
- Дефицит неизбежен: Как Россия заработает на «перекрытии» Красного моря
- В России раскрыли судьбу Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
- ЕР раскрыла уровень доходов Лаврова, Собянина и Поддубного