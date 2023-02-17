Москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт

Москвичи с октября прошлого года получили возможность предоставить временный доступ к данным своей электронной медкарты. Получить такую информацию при желании пациента могут врачи даже частных клиник. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

На данный момент уже более тысячи раз горожане воспользовались новой функцией, чаще всего доступ открывается для того чтобы специалист мог получить данные о проведенных анализах.