Врачи: рубцы на ладонях могут говорить о смертельном заболевании
Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут говорить о симптомах рака, сообщает Express со ссылкой на врачей-онкологов.
Около 90% случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Наличие рубцов с акантозом черного цвета указывает на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По этому симптому в 35% случаев ставится диагноз «рак желудка», а в 11% случаев – «рак легких».
Иногда подобные рубцы говорят о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.
Главной причиной онкологических заболеваний врач и телеведущий Александр Мясников назвал табачный дым. По его словам, практически каждый второй – 40% - онкологических больных получили это заболевание от контакта с табаком.
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