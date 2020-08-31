Озвучена причина 95% случаев заболевания раком

В подавляющем большинстве случаев причиной развития онкологических заболеваний выступают хронические воспалительные процессы. Это происходит в 95% случаев рака, утверждает хирург-онколог Иван Карасев. По его словам, в ходе хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, после чего происходит сбой в программе их функционирования и возникает злокачественная опухоль.

Специалист также назвал ещё один немаловажный фактор, способствующий росту риска ракового заболевания. Речь идёт о регулярном употреблении в пищу красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, отмечает профильный портал «МедикФорум».

Дело в том, что при переваривании вышеозначенных продуктов, выделяются вторичные желчные кислоты, которые оказывают негативное воздействуют на стенку толстой кишки. Данные кислоты становятся своеобразным раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, что резко повышает риск развития опухолей.

