Озвучена причина 95% случаев заболевания раком
В подавляющем большинстве случаев причиной развития онкологических заболеваний выступают хронические воспалительные процессы. Это происходит в 95% случаев рака, утверждает хирург-онколог Иван Карасев. По его словам, в ходе хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, после чего происходит сбой в программе их функционирования и возникает злокачественная опухоль.
Специалист также назвал ещё один немаловажный фактор, способствующий росту риска ракового заболевания. Речь идёт о регулярном употреблении в пищу красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов, отмечает профильный портал «МедикФорум».
Дело в том, что при переваривании вышеозначенных продуктов, выделяются вторичные желчные кислоты, которые оказывают негативное воздействуют на стенку толстой кишки. Данные кислоты становятся своеобразным раздражителем, который приводит к воспалению кишечника, что резко повышает риск развития опухолей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Определился соперник московского «Динамо» в Лиге Европы
- Третий свидетель заявил, что не видел Ефремова за рулём в момент ДТП
- Все школы Москвы будут работать очно с 1 сентября
- Памфилова заявила о неготовности системы онлайн-голосования для РФ
- Роспотребнадзор: В 11 регионах популяционный иммунитет к COVID-19 превысил 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru