Мясников назвал главную причину рака

Главной причиной онкологических заболеваний врач и телеведущий Александр Мясников назвал табачный дым. По его словам, практически каждый второй – 40% - онкологических больных получили это заболевание от контакта с табаком.

«Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

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Медик отметил, что табачный дым содержит порядка 700 канцерогенов.

Кроме того, Мясников сообщил, что высок риск заболевания раком у любителей жареной и копченой еды, в том числе шпротов, пишет «Свободная пресса». Опасным врач назвал также асбест, который содержащийся в строительных материалах.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Онкология
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