Мясников назвал главную причину рака

Главной причиной онкологических заболеваний врач и телеведущий Александр Мясников назвал табачный дым. По его словам, практически каждый второй – 40% - онкологических больных получили это заболевание от контакта с табаком.

«Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».