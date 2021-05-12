Врач рассказал, откуда берётся синдром хронической усталости
Названы причины возникновения синдрома хронической усталости. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что он является результатом повышенной нагрузки на организм, который не успевает восстановиться. К этому приводят нарушение циркадного ритма и работа по ночам. А также режим, при котором человек недосыпает или ложится спать слишком поздно. Специалист напомнил, что мелатонин вырабатывает с 21 часа до часа ночи.
«Если не заснуть до этого времени, человек не отдохнёт», – отметил Кондрахин.
Кроме того, по словам кандидата медицинских наук, синдром хронической усталости может быть связан с повышенной ответственностью.
«Это происходит, когда человек не может сказать «нет», и каждый раз набирает всё больше и больше работы. У него постоянно стресс и психологический дискомфорт, он постоянно что-то не успевает сделать. В таком состоянии организма находится в истощении, он не может восстановиться», - цитирует врача-терапевта «Радио 1».
Резюмируя, специалист отметил, что синдром хронической усталости иногда достаточно сложно диагностировать, поскольку необходимо отличить его от других заболеваний, которые проявляются также. Прежде всего, это пониженный гемоглобин, онкологические заболевания, болезни печени, перенесённые вирусные заболевания и интоксикация.
А ранее психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров рассказал, как отличить усталость от депрессии, вызванной «постковидным хвостом». Специалист отметил, что усталость – естественная физиологическая реакция организма, например, на усиленную умственную работу. Но если отдых не помогает и к усталости присоединяется плохое настроение, нежелание что-либо делать, и в таком состоянии человек прибывает длительное время – более двух недель, ему необходимо обратиться к специалисту.
Как считает Шуров, это может быть «отголоском» коронавируса.
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