Сомнолог раскрыла секреты здорового сна
Для быстрого засыпания и крепкого, полноценного сна, необходимо продуктивно провести период бодрствования. Советами поделилась кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Софья Черкасова.
По словам специалиста, готовиться ко сну необходимо уже с утренних часов. День лучше проводить в активном режим, чтобы почувствовать усталость. В качестве подтверждения Черкасова привела слова одного из отцов – основателей США Бенджамина Франклина. «Усталость — лучшая подушка»», – заметила она в эфире «Радио 1».
По словам врача-сомнолога, погрузиться в царство Морфея также поможет чтение, но, только то, которое оказывает антистрессовое, расслабляющее воздействие. За час до отхода ко сну эксперт рекомендует отказаться от гаджетов, которые излучают голубой свет, физических нагрузок. Кроме того, следует оградить себя от воздействия эмоциональных сюжетов, информационного потока, не пытаться выяснять отношения.
Софья Черкасова также призвала обратить внимание на одежду для сна – она должна быть удобной и не вызывать ощущений дискомфорта. Среди признаков нарушения сна, которые должны стать поводом обращения за помощью к медикам, эксперт назвала раннее пробуждение, бесплодные попытки снова уснуть. Это может означать, что у человека имеется депрессивное расстройство.
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