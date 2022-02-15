Врачи рассказали, от чего зависит появление нейроковида после «омикрона»

По его словам, у некоторых остаются поражения нервной ткани, у других происходит потеря обоняния. «Одни восстанавливаются быстро, другие медленно», - отметил он.

Как заявил иммунолог Михаил Костинов, после «омикрон»-штамма теоретически могут развиться нейроковид и «длинный ковид». Во втором случае необходимо обращать внимание на возраст человека, наличие прививки, а также на ранние болезни и сопутствующие заболевания.

Напомним, головная боль — один из самых частых симптомов при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Наиболее часто встречающийся симптом заражения «омикроном» — продолжительный насморк,

