Врачи рассказали, от чего зависит появление нейроковида после «омикрона»
Появление нейроковида после заражения разновидностью COVID-19 «омикрон» зависит от особенностей организма конкретного человека, сообщает РБК со ссылкой на профессора вирусологии Александра Чепурнова.
По его словам, у некоторых остаются поражения нервной ткани, у других происходит потеря обоняния. «Одни восстанавливаются быстро, другие медленно», - отметил он.
Как заявил иммунолог Михаил Костинов, после «омикрон»-штамма теоретически могут развиться нейроковид и «длинный ковид». Во втором случае необходимо обращать внимание на возраст человека, наличие прививки, а также на ранние болезни и сопутствующие заболевания.
Напомним, головная боль — один из самых частых симптомов при заражении штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Наиболее часто встречающийся симптом заражения «омикроном» — продолжительный насморк,
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