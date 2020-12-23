Врачи рассказали о вероятности COVID-19 на подарках
Новогодние подарки и игрушки могут быть переносчиками коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости опрошенные медики.
Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина напомнила, что на картонных поверхностях вирус способен сохраняться в течение суток, на пластиковых и металлических — на срок до трех дней. Специалист отметила, что болезнетворные микроорганизмы могут жить на любой поверхности.
Специалисты подчеркнули необходимость при выборе подарков в торговых центрах соблюдать индивидуальные меры защиты, носить маски и перчатки, пишут «Известия».
По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, дома подарки лучше на некоторое время подержать на балконе, сообщает телеканал «360». Фрукты и овощу нужно хорошенько помыть.
Ранее выяснилось, что большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей.
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