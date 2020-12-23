Врачи рассказали о вероятности COVID-19 на подарках

Специалисты подчеркнули необходимость при выборе подарков в торговых центрах соблюдать индивидуальные меры защиты, носить маски и перчатки, пишут «Известия».

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, дома подарки лучше на некоторое время подержать на балконе, сообщает телеканал «360». Фрукты и овощу нужно хорошенько помыть.

Ранее выяснилось, что большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей.

