Врачи рассказали о вероятности COVID-19 на подарках

Новогодние подарки и игрушки могут быть переносчиками коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости опрошенные медики.

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина напомнила, что на картонных поверхностях вирус способен сохраняться в течение суток, на пластиковых и металлических — на срок до трех дней. Специалист отметила, что болезнетворные микроорганизмы могут жить на любой поверхности.

Названо количество отказавшихся от новогодних корпоративов компаний

Специалисты подчеркнули необходимость при выборе подарков в торговых центрах соблюдать индивидуальные меры защиты, носить маски и перчатки, пишут «Известия».

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, дома подарки лучше на некоторое время подержать на балконе, сообщает телеканал «360». Фрукты и овощу нужно хорошенько помыть.

Ранее выяснилось, что большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей.

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