Названо количество отказавшихся от новогодних корпоративов компаний

Более половины компаний в России отказались от проведения новогодних корпоративов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

Еще 15% решили перенести празднование в онлайн-формат. 25% участников исследования признались, что все же отпразднуют Новый год и по традиции снимут кафе или ресторан. Также выяснилось, что 40% сотрудников компаний не получают новогодние подарки от работодателя. 25% участников исследования отметили, что обычно получают от компании фирменные сувениры или брендированную продукцию, а 22% сказали, что получают в подарок подарочные сертификаты.

Где встречать Новый год? Вирусолог назвал самый безопасный регион

Большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMe.

Отмечается, что 75% россиян выделят на подарки до пяти тысяч рублей. Больше в два раза готовы потратить 19% опрошенных. Больше всего израсходуют денег на презенты к Новому году (от 10 тысяч рублей) жители Москвы, а также Поволжья, Сибири и юга России.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиКорпоративы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры