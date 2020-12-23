Названо количество отказавшихся от новогодних корпоративов компаний
Более половины компаний в России отказались от проведения новогодних корпоративов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса доставки продуктов «СберМаркет».
Еще 15% решили перенести празднование в онлайн-формат. 25% участников исследования признались, что все же отпразднуют Новый год и по традиции снимут кафе или ресторан. Также выяснилось, что 40% сотрудников компаний не получают новогодние подарки от работодателя. 25% участников исследования отметили, что обычно получают от компании фирменные сувениры или брендированную продукцию, а 22% сказали, что получают в подарок подарочные сертификаты.
Большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMe.
Отмечается, что 75% россиян выделят на подарки до пяти тысяч рублей. Больше в два раза готовы потратить 19% опрошенных. Больше всего израсходуют денег на презенты к Новому году (от 10 тысяч рублей) жители Москвы, а также Поволжья, Сибири и юга России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Названо количество отказавшихся от новогодних корпоративов компаний
- Работы по «Северному потоку-2» в водах Дании начнутся 15 января
- Эксперт рассказала, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию
- Исследование: более половины россиян считают, что 2021 год будет лучше
- Новые разновидности коронавируса найдены в Эквадоре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru