Россияне рассказали, что будут дарить на Новый год

Большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMe.

Отмечается, что 75% россиян выделят на подарки до пяти тысяч рублей. Больше в два раза готовы потратить 19% опрошенных. Больше всего израсходуют денег на презенты к Новому году (от 10 тысяч рублей) жители Москвы, а также Поволжья, Сибири и юга России.

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Чаще всего сограждане будут дарить конфеты, чай, кофе, алкоголь, фигурки и новогодние украшения.

Ранее член совета российской Гильдии маркетологов Николас Коро сообщил, что среди самых популярных и востребованных подарков к Новому году оказались лекарственные препараты и средства гигиены, передает news.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодПодарки
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