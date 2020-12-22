Россияне рассказали, что будут дарить на Новый год

Большинство россиян собираются потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании «AliExpress Россия» и аналитического агентства ResearchMe.

Отмечается, что 75% россиян выделят на подарки до пяти тысяч рублей. Больше в два раза готовы потратить 19% опрошенных. Больше всего израсходуют денег на презенты к Новому году (от 10 тысяч рублей) жители Москвы, а также Поволжья, Сибири и юга России.