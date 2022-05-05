Врачи рассказали о новинках проекта «Здоровая Москва» в парках в 2022 году
Павильоны «Здоровая Москва» откроются для посетителей в столичных парках с 11 мая. Об этом сообщил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.
Павильоны будут работать с 08:00 до 20:00. Всего в городе их будет 46, все они расположены в местах удобных для отдыха и прогулок.
В этом году объем обследований увеличен, акцент сделан на людей с посткоронавирусным синдромом. Специалисты намерены уделить внимание не только вопросам соматических болезней, но и эмоционального состояния перенесших COVID-19. В Москве пациентов, переболевших коронавирусом, свыше 2,5 миллиона.
Павильоны будут работать с мая по сентябрь включительно, дальнейшая работа будет зависеть от погодных условий. Сейчас они открыты только для взрослых пациентов, у которых есть московский полис ОМС.
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