Врачи рассказали о новинках проекта «Здоровая Москва» в парках в 2022 году

В этом году объем обследований увеличен, акцент сделан на людей с посткоронавирусным синдромом. Специалисты намерены уделить внимание не только вопросам соматических болезней, но и эмоционального состояния перенесших COVID-19. В Москве пациентов, переболевших коронавирусом, свыше 2,5 миллиона.



Павильоны будут работать с мая по сентябрь включительно, дальнейшая работа будет зависеть от погодных условий. Сейчас они открыты только для взрослых пациентов, у которых есть московский полис ОМС.







