Врачи рассказали о новинках проекта «Здоровая Москва» в парках в 2022 году

Павильоны «Здоровая Москва» откроются для посетителей в столичных парках с 11 мая. Об этом сообщил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

Павильоны будут работать с 08:00 до 20:00. Всего в городе их будет 46, все они расположены в местах удобных для отдыха и прогулок.

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В этом году объем обследований увеличен, акцент сделан на людей с посткоронавирусным синдромом. Специалисты намерены уделить внимание не только вопросам соматических болезней, но и эмоционального состояния перенесших COVID-19. В Москве пациентов, переболевших коронавирусом, свыше 2,5 миллиона.

Павильоны будут работать с мая по сентябрь включительно, дальнейшая работа будет зависеть от погодных условий. Сейчас они открыты только для взрослых пациентов, у которых есть московский полис ОМС.



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ФОТО: Официальный сайт мэра Москвы
ТЕГИ:КоронавирусЗдоровьеМосква
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