Врачи предупредили об опасности промывания носа при COVID-19

Промывать нос и горло во время эпидемии коронавируса может быть небезопасно. С таким предостережением выступила терапевт, семейный доктор и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. Она подчеркнула, что, нанося на слизистую щелочи, кислоты, масло и мази, можно спровоцировать нарушение работы реснитчатого эпителия дыхательных путей, пишет Ura.ru.

При этом, врач отметила, что промывание носа и горла обычным физиологическим раствором может использоваться, как способ профилактики заражения COVID-19. Однако инфекция попадает в организм через рецепторы, и у разных людей они активны и чувствительны к коронавирусу по-своему. Этим и объясняется тот факт, что одни люди болеют сильно, другие — в легкой форме, третьи — бессимптомно, пояснила специалист.

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В свою очередь, врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев ранее заявил РБК, что восстановление доступа кислорода к нервным окончаниям, которые находятся в носу, помогает вернуть обоняние после коронавируса.

Эксперт рекомендовал использовать капли, сосудосуживающие препараты, а также регулярно промывать нос раствором морской соли. Ходжаев подчеркнул, что влажность воздуха в помещении также важна для восстановления обоняния.



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ФОТО: pixabay.com
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