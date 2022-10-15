Врачи предупредили об опасности небрежного обращения с линзами
19-летняя жительница Чебоксар потеряла зрение до 1%. Ее госпитализировали с воспалением роговицы, которое едва не привело к слепоте, пояснили в минздраве Чувашии. Причиной стало неправильное ношение контактных линз, пишут «Известия».
Медики восстановили зрение пациентки до 50%.
По мнению врачей, небрежное отношение к линзам едва ни привело к трагедии. Девушка носила поврежденную линзу, которую хранила также в просроченном растворе.
На полимере, из которого изготавливают линзы, могут возникать отложения белков или липидов из слезы. Они способны вызвать начало инфекционного поражения поверхности глаза.
«Использование просроченных контактных линз или их перенашивание приводит к тому, что на них начинают размножаться бактерии. Они могут привести к развитию воспаления роговицы — кератиту. К этому также приводит и использование просроченных растворов. Эти жидкости созданы специально для очищения линз от бактерий и отложений, но при неправильном применении они не работают. Ну и не стоит забывать об аллергических реакциях на просроченные растворы и линзы», — рассказывает офтальмолог клиники «Спектр», кандидат медицинских наук Елена Полунина.
Обработка линз обычной водой может привести к тяжелому кератиту, который вызывает простейшее существо — акантамеба. Болезнь грозит человеку формированием язвы с перфорацией или полной потерей зрения.
Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что контактные линзы, как и любые лекарства, имеют противопоказания, сообщает NEWS.ru.
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