В России в 2026 году летние школьные каникулы продлятся 97 дней

Летние каникулы в школах России в текущем году продлятся 97 дней. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

Как напомнил эксперт, в 2025-2026 учебном году школам с обучением по четвертям рекомендовано провести летние каникулы с 27 мая по 31 августа.

«То есть, 97 дней - 5 дней в мае и 92 летом», - указал Рыбальченко.

Речь идет об учащихся 1-8-х и 10-х классов, не зависящих от расписания государственной итоговой аттестации.

По словам Рыбальченко, в школах страны одни из самых длинных каникул относительно других государств. Их продолжительность - 14 недель, при этом в других странах летние каникулы длятся в среднем 9-10 недель.

Ранее в РФ предложили разрешить учителям работать в удаленном формате в период школьных каникул.

