В МИД рассказали, какой регион НАТО выбрала как зону борьбы с Россией

НАТО рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее вероятную зону противостояния с Россией. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, альянс прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на основных географических направлениях, а также во всех операционных средах.

«Особенно рьяно в этом отношении осваивается Балтийско-Скандинавский регион, который рассматривается натовцами в качестве наиболее вероятной зоны противостояния с Россией», - заявил Грушко в интервью РИА Новости.

Между тем кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что НАТО фактически утратила единство, поскольку участники блока по-разному оценивают угрозы и способы защиты.

