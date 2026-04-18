США разрешили операции по продаже загруженной на суда до 17 апреля нефти РФ

США временно разрешили продажу, перевозку и выгрузку нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые были загружены на танкеры в период до 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую генеральную лицензию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского министерства финансов.

Песков: Россия допускала, что США не продлят лицензии на закупку нефти

Срок действия документа - до 16 мая.

Новая лицензия заменяет аналогичную, выданную США в марте, которая перестала действовать 11 апреля.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не будет продлевать сроки действия лицензий, которые разрешают России и Ирану продавать свою нефть.

ФОТО: РИА Новости
