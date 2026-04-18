В Тихорецке произошел пожар на территории нефтебазы
18 апреля 202601:27
Возгорание произошло на территории нефтебазы в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«К тушению пожара привлекают 224 человека и 56 единиц техники», - отметили в ведомстве.
По данным оперштаба, погибших или пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее в Выборгском районе Ленинградской области после атаки беспилотников загорелось складское помещение. Никто не пострадал.
- В России в 2026 году летние школьные каникулы продлятся 97 дней
- США продадут Германии военную технику почти на $12 млрд
- МВД назвало дропперов и курьеров расходным материалом мошенников
- России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат
- СК возбудил дело о доведении до самоубийства Кунгурова
- Стоматолог объяснила, как спасти выбитый зуб после травмы
- Врач назвал опасные способы удаления клещей
- Способность Запада давать Украине миллиарды евро поставили под вопрос
- Политолог заявил о фактическом распаде НАТО из-за разногласий