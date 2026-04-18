В Тихорецке произошел пожар на территории нефтебазы

Возгорание произошло на территории нефтебазы в Тихорецке Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«К тушению пожара привлекают 224 человека и 56 единиц техники», - отметили в ведомстве.

По данным оперштаба, погибших или пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области после атаки беспилотников загорелось складское помещение. Никто не пострадал.

ФОТО: ТАСС
