Офтальмолог объяснил, кому запрещено носить контактные линзы
Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что контактные линзы, как и любые лекарства, имеют противопоказания, сообщает NEWS.ru.
По его словам, это зависит от состояния глаз, поэтому сперва следует пройти обследование у специалиста.
Он отметил, что линзы запрещено носить пациентам с воспалительными заболеваниями глаз или травмами роговицы, однако в последнем случае могут назначить «специальные склеральные контактные линзы, которые помогают корригировать».
Куренков добавил, что линзы длительного использования должны проходить ежедневную обработку и сниматься на ночь.
Ранее Врач-диетолог подмосковного оздоровительного и SPA-центра здоровья Verba Mayr Марина Студеникина посоветовала уменьшить потребление кофе обладателям мутировавших генов, сообщает RT.
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