Офтальмолог объяснил, кому запрещено носить контактные линзы

По его словам, это зависит от состояния глаз, поэтому сперва следует пройти обследование у специалиста.



Он отметил, что линзы запрещено носить пациентам с воспалительными заболеваниями глаз или травмами роговицы, однако в последнем случае могут назначить «специальные склеральные контактные линзы, которые помогают корригировать».

Куренков добавил, что линзы длительного использования должны проходить ежедневную обработку и сниматься на ночь.

Ранее Врач-диетолог подмосковного оздоровительного и SPA-центра здоровья Verba Mayr Марина Студеникина посоветовала уменьшить потребление кофе обладателям мутировавших генов, сообщает RT.

