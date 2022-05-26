Офтальмолог объяснил, кому запрещено носить контактные линзы

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что контактные линзы, как и любые лекарства, имеют противопоказания, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, это зависит от состояния глаз, поэтому сперва следует пройти обследование у специалиста.

Он отметил, что линзы запрещено носить пациентам с воспалительными заболеваниями глаз или травмами роговицы, однако в последнем случае могут назначить «специальные склеральные контактные линзы, которые помогают корригировать».

Куренков добавил, что линзы длительного использования должны проходить ежедневную обработку и сниматься на ночь.

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ФОТО: Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay
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