В Севастополе из-за БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива
Резервуар с остатками топлива загорелся из-за сбитого БПЛА в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Мах.
Чиновник прокомментировал появление дыма в Гагаринском районе города.
«Это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА», - написал Развожаев.
По его словам, площадь возгорания небольшая. Пострадавших нет. Запасов топлива на объекте не было, поэтому инцидент не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя горючим.
Ранее в Тихорецке Краснодарского края произошел пожар на территории нефтебазы.
