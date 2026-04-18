В Севастополе из-за БПЛА загорелся резервуар с остатками топлива

Резервуар с остатками топлива загорелся из-за сбитого БПЛА в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в Мах.

Чиновник прокомментировал появление дыма в Гагаринском районе города.

«Это горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за сбитого БПЛА», - написал Развожаев.

По его словам, площадь возгорания небольшая. Пострадавших нет. Запасов топлива на объекте не было, поэтому инцидент не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя горючим.

Ранее в Тихорецке Краснодарского края произошел пожар на территории нефтебазы.

