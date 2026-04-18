США продадут Германии военную технику почти на $12 млрд
США планируют поставить Германии некоторые виды военной техники на общую сумму $11,9 млрд. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.
Сделка охватывает в основном электронику и вооружения для флота. В числе планируемой к передаче техники - станции радиолокационного слежения, ракетные пусковые установки морского базирования MK-41, системы радиоэлектронной борьбы и навигации. При исполнении контракта основными подрядчиками станут корпорации Lockheed Martin и RTX.
Отмечается, что поставки поспособствуют укреплению безопасности ФРГ как «силы политической стабильности и экономического прогресса» в Европе.
Ранее в бундестаге признали, что Германия столкнулась с дефицитом вооружений из-за передачи техники Украине, при этом страна рассчитывает восполнить его в 2026-2027 годах.
