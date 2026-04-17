МВД назвало дропперов и курьеров расходным материалом мошенников
Мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как «расходный материал», перекладывая на них основные риски и уголовную ответственность, сообщили в МВД России.
В ведомстве пояснили, что такие участники схем не являются частью команды, а выполняют роль исполнителей, которых задействуют до тех пор, пока они приносят деньги и не создают угроз для организаторов.
По данным МВД, у вовлеченных в схемы людей часто возникает иллюзия контроля: им кажется, что они могут влиять на процесс, скрыть часть средств или вовремя выйти из игры. Однако ключевые решения — маршруты, роли, способы связи и объем задач — принимают организаторы, а исполнителей при необходимости быстро заменяют.
Правоохранители подчеркнули, что на таких участников ложатся самые опасные последствия, включая личное участие в преступлении и ответственность перед законом. Как только человек перестает быть полезным или начинает допускать ошибки, его исключают из схемы, передает «Радиоточка НСН».
