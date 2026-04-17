МВД назвало дропперов и курьеров расходным материалом мошенников

Мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как «расходный материал», перекладывая на них основные риски и уголовную ответственность, сообщили в МВД России.

В ведомстве пояснили, что такие участники схем не являются частью команды, а выполняют роль исполнителей, которых задействуют до тех пор, пока они приносят деньги и не создают угроз для организаторов.