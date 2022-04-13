В «кризисную корзину» россиян вошли контактные линзы, гречка и сахар
Россияне в марте сформировали «кризисную продовольственную корзину», спрос на контактные линзы, гречку, сахар и корма для животных вырос за месяц в разы. Об этом сообщается в исследовании потребительского спроса, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru.
Отмечается, что спрос на гречку увеличился на 256%, на сахар и соль – на 37%. Спрос на контактные линзы подскочил на 236%. Аналитики подчеркивают, что спрос на корма для животных также продемонстрировал рекордные показатели в период с 28 февраля по 27 марта.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Россия столкнется с серьезным вызовом из-за нехватки импортных продуктов.
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