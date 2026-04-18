Трамп: США извлекут уран в Иране при помощи экскаваторов
18 апреля 202603:31
США с помощью экскаваторов планируют извлечь высокообогащенный уран в Иране, хранящийся на атакованных ранее ядерных объектах в республике. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, Штаты вместе с Ираном достанут уран, используя много экскаваторов, и вывезут ядерные материалы на американскую территорию.
Как отметил Трамп, иранская сторона «не получит никаких денег» в обмен.
Ранее глава Белого дома заявил, что Иран согласился на передачу США обогащенного урана.
