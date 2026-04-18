Трамп анонсировал публикацию порождающих вопросы документов об НЛО
18 апреля 202602:26
США скоро опубликуют правительственные документы о неопознанных летающих объектах, это поднимет вопросы, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
Политик заявил об обнаружении многих интересных документов.
«Первые публикации начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберетесь», - отметил глава Белого дома.
По словам Трампа, эти документы - «нечто, захватывающее умы».
Ранее президент США объявил о планах запустить процесс обнародования государственных документов о внеземной жизни и НЛО.
Горячие новости
- В МИД рассказали, какой регион НАТО выбрала как зону борьбы с Россией
- Россиянам напомнили о двух сокращенных рабочих дня в апреле и мае
- Трамп анонсировал публикацию порождающих вопросы документов об НЛО
- В России в 2026 году летние школьные каникулы продлятся 97 дней
- США продадут Германии военную технику почти на $12 млрд
- В Тихорецке произошел пожар на территории нефтебазы
- МВД назвало дропперов и курьеров расходным материалом мошенников
- России и Индия договорились размещать друг у друга до трех тысяч солдат
- СК возбудил дело о доведении до самоубийства Кунгурова
- Стоматолог объяснила, как спасти выбитый зуб после травмы