Трамп анонсировал публикацию порождающих вопросы документов об НЛО

США скоро опубликуют правительственные документы о неопознанных летающих объектах, это поднимет вопросы, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Политик заявил об обнаружении многих интересных документов.

«Первые публикации начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберетесь», - отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, эти документы - «нечто, захватывающее умы».

Ранее президент США объявил о планах запустить процесс обнародования государственных документов о внеземной жизни и НЛО.

