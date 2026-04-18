Россиянам напомнили о двух сокращенных рабочих дня в апреле и мае

Россиян в ближайшее время ожидают сокращенные рабочие дни в связи с майскими праздниками. Об этом рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

Сокращенными станут рабочие 30 апреля и 8 мая.

«Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», - отметил эксперт.

Такие требования установлены Трудовым кодексом и касаются всех работодателей. При этом в ряде случаев сокращение рабочего дня на час невозможно по объективным причинам (например, в непрерывно действующих организациях, где работа ведется посменно), тогда переработка на час компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха либо оплатой как за сверхурочную работу.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и 9-11 мая.

