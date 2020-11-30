Врачи предупредили о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом
Российские неврологи сообщили, что пациенты стали чаще жаловаться на проблемы с памятью, концентрацию внимания после заражения COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на медиков.
Рост таких обращений начал фиксироваться текущей осенью, тогда как весной не было пациентов с такими жалобами. Также у переболевших часто встречаются сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.
Как говорят врачи, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Еще одна причина - само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции,
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал теорию о лабораторном происхождении коронавируса.
По его словам, низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 683 / сут.
Умерли
39 527+459 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+21 987 / сут.
- Трамп пожелал переломавшему ногу Байдену скорейшего выздоровления
- Врачи предупредили о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом
- Ставки по ипотеке могут упасть до минимума в 2021 году
- Депутаты Московской области планируют потратить около 300 миллионов рублей на аренду авто
- Врач и телеведущий Мясников оценил версию об искусственном происхождении COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru