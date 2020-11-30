Врачи предупредили о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом

Российские неврологи сообщили, что пациенты стали чаще жаловаться на проблемы с памятью, концентрацию внимания после заражения COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на медиков.

Рост таких обращений начал фиксироваться текущей осенью, тогда как весной не было пациентов с такими жалобами. Также у переболевших часто встречаются сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.