Врачи предупредили о проблемах с памятью у переболевших коронавирусом

Российские неврологи сообщили, что пациенты стали чаще жаловаться на проблемы с памятью, концентрацию внимания после заражения COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на медиков.

Рост таких обращений начал фиксироваться текущей осенью, тогда как весной не было пациентов с такими жалобами. Также у переболевших часто встречаются сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.

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Как говорят врачи, это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Еще одна причина - само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции,

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал теорию о лабораторном происхождении коронавируса.

По его словам, низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.

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ФОТО: pixabay.com
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