В центре «Вектор» ожидают окончания эпидемии коронавируса в 2021 году

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, однако сам коронавирус сохранится, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова.

По его словам, эпидемия, когда каждый день увеличивается количество случаев инфицирования, закончится, как только сформируется достаточный коллективный иммунитет, для чего нужно привить около половины населения России.