Врач и телеведущий Мясников оценил версию об искусственном происхождении COVID-19
Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал теорию о лабораторном происхождении коронавируса.
«Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — написал врач на своем сайте. По его словам, низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.
Ранее Мясников спрогнозировал появление новой пандемии гриппа с высокой смертностью и призвал направить все силы и средства на разработку универсальных вакцин.
Первая мутация предполагает переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку.
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