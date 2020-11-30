Врач и телеведущий Мясников оценил версию об искусственном происхождении COVID-19


Российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал теорию о лабораторном происхождении коронавируса.

«Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — написал врач на своем сайте. По его словам, низкая смертность говорит о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием.

Мясников рассказал, когда ждать новых пиков коронавируса

Ранее Мясников спрогнозировал появление новой пандемии гриппа с высокой смертностью и призвал направить все силы и средства на разработку универсальных вакцин.

Первая мутация предполагает переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры