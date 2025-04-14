Врачи посоветовали целоваться для сохранения хорошего здоровья
Простой поцелуй с любимыми и близкими может обеспечить стабильное здоровье, заявил невролог Клаудио Вайсберг в интервью изданию Infobae. По мнению врача, такая форма близости помогает снижать стресс, который негативно влияет на организм.
По его словам, поцелуи также укрепляют дружеские и родственные связи. Это, в свою очередь, приводит к выделению эндорфинов, гормона радости и счастья. Врач отметил, что, если регулярно целоваться, то будет укрепляться иммунитет, повысится самооценка и улучшится память.
С другой стороны, нехватка телесной близости может, наоборот, привести к повышенной тревожности, высокому давлению и снизить умственные способные человека, подчеркнул невролог.
Ранее психолог Юлия Романова в беседе с НСН призвала пары чаще целоваться, чтобы сохранить брак.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru