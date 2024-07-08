«Счастливо не только в сказках»: Психолог Романова дала советы по сохранению брака

В России 8 июля празднуется День семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в РФ годом семьи. Идея возникла у жителей Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака.

«На 1000 браков в России приходится более 700 разводов. Самой частой причиной разводов у современных пар стали финансы. Почти 40% обратившихся ко мне пар столкнулись с нехваткой денег, бедностью и невозможностью прокормить семью. На втором месте – отсутствие взаимопонимания и угасающее либидо. Когда к партнеру больше не хочется прикасаться, обнимать его и целовать. Секс случается все реже, а мысли о ком-то третьем или разрыве возникают все чаще. Я всегда привожу такой интересный пример, из-за всеобщей самоизоляции по всему миру возросло количество разводов: оказывается, выбирая человека на всю жизнь, люди не думали, что с ним придется жить целую неделю», - рассказала она.

Тем не менее, жить вместе долго и счастливо можно не только в сказках или в кино, но одного желания для этого недостаточно, нужен постоянный диалог и конкретные действия в паре.