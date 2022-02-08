Врачи перечислили неочевидные симптомы развития рака
При онкологичеких заболеваниях у людей могут появляться симптомы, предупреждающие о его развитии, сообщает телеканал «360».
По словам немецких врачей, сигналы могут быть не вполне очевидны, в результате на них долгое время не обращают внимания. Так, беспричинный кашель в течение нескольких недель может указывать на развитие рака легких. Изжога, не связанная с употреблением жирной или острой пищи, может говорить о возможном раке горла или гортани, пишет издание Focus.
По словам экспертов, обеспокоить человека также должен зуд вокруг родинки, а также ее покраснение, что может указывать на онкологические заболевания кожи и является поводом для обращения к онкодерматологу.
Кровь в стуле может быть свидетельством не только геморроя или повреждения слизистой, но и симптомом рака кишечника.
Увеличенные лимфоузлы в области шеи, подмышек или паха на протяжении длительного времени должны насторожить и также стать поводом для похода к специалисту.
Отек руки или боль в ней, которые мешают пошевелить конечностью, могут говорить о наличии онкологии у человека. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Выживший при взрыве банкомата в Ивантеевке преступник сдался полиции
- Путин: Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко
- Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности
- Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными
- В Госдепе отказались комментировать информацию о планах размещения комплексов THAAD на Украине
- В Индии начнут разработку вакцины против «омикрона»
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 394 млн
- Боррель назвал обстановку в Европе самой сложной со времен холодной войны
- ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии на протяжении десятилетий
- Coldplay представили клип на совместный с Селеной Гомес сингл «Let somebody go»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru