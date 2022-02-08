Врачи перечислили неочевидные симптомы развития рака

По словам немецких врачей, сигналы могут быть не вполне очевидны, в результате на них долгое время не обращают внимания. Так, беспричинный кашель в течение нескольких недель может указывать на развитие рака легких. Изжога, не связанная с употреблением жирной или острой пищи, может говорить о возможном раке горла или гортани, пишет издание Focus.

По словам экспертов, обеспокоить человека также должен зуд вокруг родинки, а также ее покраснение, что может указывать на онкологические заболевания кожи и является поводом для обращения к онкодерматологу.

Кровь в стуле может быть свидетельством не только геморроя или повреждения слизистой, но и симптомом рака кишечника.

Увеличенные лимфоузлы в области шеи, подмышек или паха на протяжении длительного времени должны насторожить и также стать поводом для похода к специалисту.

Отек руки или боль в ней, которые мешают пошевелить конечностью, могут говорить о наличии онкологии у человека. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

