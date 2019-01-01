Врач-онколог опроверг данные Роспотребнадзора о влиянии курения на заболеваемость раком

Курение является причиной 90 процентов онкологических заболеваний. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, сообщается, что эта вредная привычка приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы. По данным ведомства, продолжительность жизни курильщика в среднем на 20-25 лет меньше, чем у некурящего человека. При этом, чем раньше люди пристращаются к курению, тем сильнее увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний.

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН резко опроверг подобные выводы ведомства.

«Впервые слышу такую цифру! Безусловно, курение – это один из очевидных и доказанных канцерогенных факторов, которые имеют прямую связь с возникновением онкологических заболеваний. В первую очередь курение вызывает рак легкого и поджелудочной железы. Но ни о каких 90% онкозаболеваний речи не идет. Если мы говорим о факторах, которые увеличивают риски онкологических заболеваний, то курение является одним из важнейших. Но здесь также нельзя говорить, что 90% из них вызвано курением и 10% - другими», – сообщил специалист.