Врач-онколог опроверг данные Роспотребнадзора о влиянии курения на заболеваемость раком
Специалист Европейской клиники в эфире НСН засомневался в объективности данных Роспотребнадзора.
Курение является причиной 90 процентов онкологических заболеваний. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, сообщается, что эта вредная привычка приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы. По данным ведомства, продолжительность жизни курильщика в среднем на 20-25 лет меньше, чем у некурящего человека. При этом, чем раньше люди пристращаются к курению, тем сильнее увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв в эфире НСН резко опроверг подобные выводы ведомства.
«Впервые слышу такую цифру! Безусловно, курение – это один из очевидных и доказанных канцерогенных факторов, которые имеют прямую связь с возникновением онкологических заболеваний. В первую очередь курение вызывает рак легкого и поджелудочной железы. Но ни о каких 90% онкозаболеваний речи не идет. Если мы говорим о факторах, которые увеличивают риски онкологических заболеваний, то курение является одним из важнейших. Но здесь также нельзя говорить, что 90% из них вызвано курением и 10% - другими», – сообщил специалист.
При этом, подчеркнул специалист, запретительные меры в деле снижения потребления табака работают не так, как хотелось бы тем. кто их вводит.
«Не думаю, что от запрета курения в аэропортах люди стали меньше курить, просто курильщики прячутся по туалетам. Надо широко информировать людей о вреде курения, делать сигареты в 4-5 раз дороже, чем они сейчас. Но запрещать – это самый неразумный способ» – полагает собеседник НСН.
Накануне Госдума одобрила в первом чтении проект закона по возвращению курилок в здания аэропортов. Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков напомнил в эфире НСН, что курилки по всему миру продвигает табачная индустрия.
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