Мясников рассказал о необычном симптоме рака

Отек руки или боль в ней, которые мешают пошевелить конечностью, могут говорить о наличии онкологии у человека. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Медик рассказал, что у одной из его пациенток наблюдался тромбоз глубоких вен руки, что, по его словам, свидетельствовало о наличии рака у женщины.

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Он посоветовал при подобных симптомах обращаться к врачам общей практики, а не искать специалистов самостоятельно.

Ранее онколог и химиотерапевт Андрей Базылев заявил, что усталость и апатия по утрам могут свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли у человека, сообщает Ura.ru.

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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:БолезньРакТелеведущийВрачиАлександр Мясников
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