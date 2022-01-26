Мясников рассказал о необычном симптоме рака

Отек руки или боль в ней, которые мешают пошевелить конечностью, могут говорить о наличии онкологии у человека. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Медик рассказал, что у одной из его пациенток наблюдался тромбоз глубоких вен руки, что, по его словам, свидетельствовало о наличии рака у женщины.