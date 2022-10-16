Врачи назвали способы избавиться от фобий

По словам эксперта, фобиям наиболее подвержены высокоэмоциональные, чувствительные люди, с повышенной тревожностью.

«Когда человеком овладевает фобия, появляется тахикардия, ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, у пациента расширяются зрачки», — рассказал Сергей Поздняков в интервью «Известиям».

Если появилось хроническое тревожное состояние, депрессия и приступы панических атак, которые сопровождаются повышением давления, слабостью и бессонницей, найти причины такого состояния и поможет их устранить психотерапевт или психолог.

Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал, как преодолеть психологический барьер и справиться с переживаниями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».