Врачи назвали способы избавиться от фобий

Врачи называют фобии тревожно-фобическими расстройствами. При этих нарушениях психического здоровья возникает боязнь ситуаций, которые в момент страха не представляют опасности. От обычного страха фобии отличаются своей иррациональностью и необоснованностью, заявил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, врач высшей квалификационной категории Сергей Поздняков.

COVID-тревожные: Психолог выявила парадокс в поведении россиян

По словам эксперта, фобиям наиболее подвержены высокоэмоциональные, чувствительные люди, с повышенной тревожностью.

«Когда человеком овладевает фобия, появляется тахикардия, ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, у пациента расширяются зрачки», — рассказал Сергей Поздняков в интервью «Известиям».

Если появилось хроническое тревожное состояние, депрессия и приступы панических атак, которые сопровождаются повышением давления, слабостью и бессонницей, найти причины такого состояния и поможет их устранить психотерапевт или психолог.

Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал, как преодолеть психологический барьер и справиться с переживаниями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ЗдоровьеПсихологияПсихологи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры