Врачи назвали способы избавиться от фобий
Врачи называют фобии тревожно-фобическими расстройствами. При этих нарушениях психического здоровья возникает боязнь ситуаций, которые в момент страха не представляют опасности. От обычного страха фобии отличаются своей иррациональностью и необоснованностью, заявил руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы МЕДСИ в Отрадном, врач высшей квалификационной категории Сергей Поздняков.
По словам эксперта, фобиям наиболее подвержены высокоэмоциональные, чувствительные люди, с повышенной тревожностью.
«Когда человеком овладевает фобия, появляется тахикардия, ощущение нехватки воздуха, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, сухость во рту, у пациента расширяются зрачки», — рассказал Сергей Поздняков в интервью «Известиям».
Если появилось хроническое тревожное состояние, депрессия и приступы панических атак, которые сопровождаются повышением давления, слабостью и бессонницей, найти причины такого состояния и поможет их устранить психотерапевт или психолог.
Ранее психолог Евгений Идзиковский рассказал, как преодолеть психологический барьер и справиться с переживаниями, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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