Врачи назвали самых опасных больных COVID-19

Медики назвали самых опасных для окружающих больных с диагнозом «коронавирусная инфекция». К этой категории относятся люди с легкой формой COVID-19, поскольку они могут дольше оставаться переносчиками вируса, чем тяжелые пациенты. Об этом заявила главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина, пишет Ura.ru.

Специалист подчеркнула, что эта тенденция есть во всех возрастных группах, в том числе и у детей.

Калугина отметила, что в стационаре детской клинический больницы №11 Екатеринбурга находится до 70% детей без внешних проявлений признаков коронавирусной инфекции, однако пока их нельзя выписывать, чтобы не допустить заражения окружающих, отмечает Газета.ру.