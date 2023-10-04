Врачам разрешат выписывать рецепты на БАДы
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила назначение врачами пациентам БАДов. Об этом сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По его словам, такое решение усовершенствует порядок обращения и применения гражданами биологически активных добавок.
Тем же проектом, как рассказал Груздев РИА Новости, запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом.
Правительство РФ будет наделено полномочиями по установлению качества БАД и сырья для их изготовления и сможет устанавливать способы регистрации биодобавок отечественных производителей.
Если врачам разрешат выписывать рецепты на биологически активные добавки, это спасет пациентов от непроверенных БАДов, которые нигде не зарегистрированы и не проходили проверку, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с НСН.
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