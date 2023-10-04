Врачам разрешат выписывать рецепты на БАДы

Правительство РФ будет наделено полномочиями по установлению качества БАД и сырья для их изготовления и сможет устанавливать способы регистрации биодобавок отечественных производителей.

Если врачам разрешат выписывать рецепты на биологически активные добавки, это спасет пациентов от непроверенных БАДов, которые нигде не зарегистрированы и не проходили проверку, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с НСН.



