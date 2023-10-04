Аптеки увидели в продаже БАДов по рецептам борьбу с контрафактом

«С бесконтрольным потреблением БАДов необходимо бороться. То, что врачам позволят рекомендовать, должно помочь. Мы не должны забывать, что БАДы - это все-таки не лекарственные вещества, но сейчас их очень большое разнообразие. Врач будет руководствоваться клинической картиной пациента и теми веществами, которые входят в БАД. У нас БАДы проходят сертификацию, но в интернете очень много неофициальных БАДов, а это беда. Добросовестные производители всегда регистрируют препараты, на рынке не должно быть контрафакта», - объяснила она.

По ее словам, в результате такой работы появится справочник БАДов, который одинаково будет полезен и врачам, и пациентам.

«Если врач будет рекомендовать, это будет позитивно для пациентов. Потому что врач будет рекомендовать только то, с тем точно знаком. Сегодня многие пациенты хотят принимать более натуральные препараты, это тоже такой хороший шаг в этом смысле. Мы должны строить культуру потребления БАДов в России. Пока ее нет, но это первый шаг. Будет создаваться нормальный классификатор БАДов, такой справочник просто необходим», - подчеркнула она.

БАДы от похмелья не проходят исследований, которые доказывают их эффективность и безопасность, заявил ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич «Радиоточке НСН».

