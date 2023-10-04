Аптеки увидели в продаже БАДов по рецептам борьбу с контрафактом
Директор СРО Ассоциация независимых аптек Виктория Преснякова заявила в эфире НСН, что врачи будут выписывать рецепты только на проверенные добавки, которые прошли сертификацию.
Если врачам разрешат выписывать рецепты на биологически активные добавки, это спасет пациентов от непроверенных БАДов, которые нигде не зарегистрированы и не проходили проверку, заявила директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с НСН.
В России разрешат назначать биологически активные добавки, выписывая рецепты пациентам. Соответствующий законопроект разработал аппарат правительства, кабмин его уже поддержал. Сейчас медицинский работник может только порекомендовать принять витамины или другие средства, а выписывать он может только лекарства. Преснякова считает, что мера поможет в борьбе с неофициальными БАДами, которые россияне часто приобретают через интернет.
«С бесконтрольным потреблением БАДов необходимо бороться. То, что врачам позволят рекомендовать, должно помочь. Мы не должны забывать, что БАДы - это все-таки не лекарственные вещества, но сейчас их очень большое разнообразие. Врач будет руководствоваться клинической картиной пациента и теми веществами, которые входят в БАД. У нас БАДы проходят сертификацию, но в интернете очень много неофициальных БАДов, а это беда. Добросовестные производители всегда регистрируют препараты, на рынке не должно быть контрафакта», - объяснила она.
По ее словам, в результате такой работы появится справочник БАДов, который одинаково будет полезен и врачам, и пациентам.
«Если врач будет рекомендовать, это будет позитивно для пациентов. Потому что врач будет рекомендовать только то, с тем точно знаком. Сегодня многие пациенты хотят принимать более натуральные препараты, это тоже такой хороший шаг в этом смысле. Мы должны строить культуру потребления БАДов в России. Пока ее нет, но это первый шаг. Будет создаваться нормальный классификатор БАДов, такой справочник просто необходим», - подчеркнула она.
БАДы от похмелья не проходят исследований, которые доказывают их эффективность и безопасность, заявил ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич «Радиоточке НСН».
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