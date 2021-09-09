Врачам хотят запретить выписывать БАДы

Министерство здравоохранения России просит запретить врачам выписывать пациентам БАДы, сообщают «Известия».

Названы любимые россиянами БАДы

С такой инициативой в Минздрав обратился координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. По его словам, медики продолжают выписывать пациентам БАДы, эффективность которых не доказана.

Как отметил депутат, 12% опрошенные ОНФ участники исследования сообщили, что БАДы им выписали в клиниках.

Гетта выступил с предложением штрафовать врачей за выписку биологически-активных добавок на суммы от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму России внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих купить запрещенные биологически активные добавки (БАДы), сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравМедицинаВрачи
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