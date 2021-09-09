Врачам хотят запретить выписывать БАДы
Министерство здравоохранения России просит запретить врачам выписывать пациентам БАДы, сообщают «Известия».
С такой инициативой в Минздрав обратился координатор бюро расследований ОНФ, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. По его словам, медики продолжают выписывать пациентам БАДы, эффективность которых не доказана.
Как отметил депутат, 12% опрошенные ОНФ участники исследования сообщили, что БАДы им выписали в клиниках.
Гетта выступил с предложением штрафовать врачей за выписку биологически-активных добавок на суммы от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Ранее в Госдуму России внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих купить запрещенные биологически активные добавки (БАДы), сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Врачам хотят запретить выписывать БАДы
- Минсельхоз предсказал падение цен на мясо
- Bank of America рассказал, что подорожает из-за переворота в Гвинее
- Число погибших при взрыве в Ногинске возросло до четырех
- В США с середины августа прибыло 60 тысяч человек из Афганистана
- Военный самолет потерпел крушение в Судане
- Собянин не поддержал объединение Москвы с областью
- Газовая необратимость. «Северный поток - 2» начнет качать с октября
- Из-под завалов дома в Ногинске достали тело третьей жертвы
- На Комсомольской площади в Москве появится еще один вокзал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru