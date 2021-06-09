В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов, продающих запрещенные БАДы

В Госдуму России внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов, предлагающих купить запрещенные биологически активные добавки (БАДы), сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был разработан депутатами «Единой России» Сергеем Неверовым и Александром Ивановым. Необходимость такого закона объясняется тем, что судебная практика не всегда позволяет бороться с недобросовестными продавцами. Потому что даже после обвинительного судебного приговора создаются сайты-зеркала, которые полностью копируют информацию с запрещенных сайтов. Нарушителям остается лишь создать новое юридическое лицо.

Поправки предполагается внести в два закона. Это законы «О качестве и безопасности пищевой продукции» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

