Эксперт посоветовал не пренебрегать защитными масками на параде Победы
Не переболевшим COVID-19 россиянам не нужно пренебрегать защитными масками во время парада на День Победы и шествия «Бессмертного полка», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на научного руководителя ФГБНУ «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталия Зверева.
По его словам, на мероприятиях между людьми будет тесный контакт, что повышает шансы заразиться. коронавирусом.
Зверев отметил, что декоративные маски в этом случае не помогут, нужно носить медицинские.
Как сообщалось ранее, риск повторного заражения COVID-19 растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусом нового типа в будущем.
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