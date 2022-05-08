Эксперт посоветовал не пренебрегать защитными масками на параде Победы

По его словам, на мероприятиях между людьми будет тесный контакт, что повышает шансы заразиться. коронавирусом.

Зверев отметил, что декоративные маски в этом случае не помогут, нужно носить медицинские.

Как сообщалось ранее, риск повторного заражения COVID-19 растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусом нового типа в будущем.

