Милонов предложил запретить короткие видео из-за их вреда для здоровья

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в комментарии NEWS.ru, что короткие видеоформаты в интернете следует запретить, поскольку они, по его мнению, негативно влияют на развитие и психологическое состояние пользователей.

Он отметил, что россияне недостаточно уделяют внимание цифровой гигиене, а соцсети фактически диктуют людям модели поведения.

«Клетки бездетности»: Милонов призвал отказаться от нетрадиционной рекламы

По словам парламентария, короткие ролики в основном представляют собой низкопробный контент, который способен привести к «деградации» даже у интеллектуально развитых зрителей. Милонов считает, что такие видео часто создают непрофессиональные участники, которые разыгрывают сомнительные сцены без какой-либо ответственности за содержание.

Депутат добавил, что рилсы и шортсы он рассматривает как «непонятное и, возможно, экстремистское» явление, и подчеркнул необходимость ужесточить регулирование подобных форматов в интернете, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ГосдумаВиталий Милонов

Горячие новости

Все новости

партнеры