Милонов предложил запретить короткие видео из-за их вреда для здоровья
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в комментарии NEWS.ru, что короткие видеоформаты в интернете следует запретить, поскольку они, по его мнению, негативно влияют на развитие и психологическое состояние пользователей.
Он отметил, что россияне недостаточно уделяют внимание цифровой гигиене, а соцсети фактически диктуют людям модели поведения.
По словам парламентария, короткие ролики в основном представляют собой низкопробный контент, который способен привести к «деградации» даже у интеллектуально развитых зрителей. Милонов считает, что такие видео часто создают непрофессиональные участники, которые разыгрывают сомнительные сцены без какой-либо ответственности за содержание.
Депутат добавил, что рилсы и шортсы он рассматривает как «непонятное и, возможно, экстремистское» явление, и подчеркнул необходимость ужесточить регулирование подобных форматов в интернете, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru