Милонов предложил запретить короткие видео из-за их вреда для здоровья

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в комментарии NEWS.ru, что короткие видеоформаты в интернете следует запретить, поскольку они, по его мнению, негативно влияют на развитие и психологическое состояние пользователей.

Он отметил, что россияне недостаточно уделяют внимание цифровой гигиене, а соцсети фактически диктуют людям модели поведения.